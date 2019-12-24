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    Економіка та фінанси

    Герус пояснив, на що підуть $3 млрд, які «Газпром» виплатить Україні

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    До кінця тижня має бути підписано угоду з &laquo;Газпромом&raquo; щодо виплати до кінця року &laquo;Нафтогазу&raquo; майже $3 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу - Герус пояснив, на що підуть $3 млрд, які «Газпром» виплатить Україні
    До кінця тижня має бути підписано угоду з «Газпромом» щодо виплати до кінця року «Нафтогазу» майже $3 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу

    3 мільярди доларів, які погодився виплатити «Газпром» — відчутна сума для «Нафтогазу»

    3 мільярди доларів, які «Газпром» має виплатити «Нафтогазу» за рішенням Стокгольмського арбітражу, використають на декілька цілей.

    Про це в ефірі «Громадського» заявив народний депутат Андрій Герус, голова енергетичного комітету Ради.

    Він зазначив, що 3 мільярди доларів, які погодився виплатити «Газпром» — відчутна сума для «Нафтогазу».

    «По-перше, у них (у «Нафтогазу» — ред.) є певні кредити, тобто це може бути погашення кредитів. Друге, це можуть бути кошти, які можуть інвестуватися у збільшення видобутку газу, це також важливо. І третє — «Нафтогаз» це держана компанія, відповідно це дивіденди для держави — це поповнення державного бюджету», — розповів Герус.

    Нагадаємо, Україна, Росія і Єврокомісія підписали протокол про транзит газу. Контракт на поставку газу в Європу Україна і Росія мають підписати до кінця року. Термін дії нового договору - 5 років, з умовою продовження ще на 10 років.

    Як заявив виконавчий директор групи «Нафтогаз» Юрій Вітренко, українські компанії «Оператор ГТС» і «Нафтогаз» підпишуть контракти з «Газпромом» протягом тижня. Зокрема, буде підписано угоду з «Газпромом» щодо виплати до кінця року «Нафтогазу» майже $3 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу.

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