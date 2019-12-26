Експерт розкаже, які економічні перспективи чекають Україну у 2020 році



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Вероніка Мовчан, директор з наукової роботи, керівник Центру економічних досліджень Інституту економічних досліджень та політичних консультацій

Вероніка Мовчан проаналізує економічні показники року, що минає

У пресцентрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) у четвер, 26 грудня, о 10:30 в рамках проєкту «Підсумки року» відбудеться прес-конференція на тему: «Економіка: підсумки та перспективи».

Запрошені гості: Вероніка Мовчан, директор з наукової роботи, керівник Центру економічних досліджень Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.

Експерт проаналізує економічні показники року, що минає. Розповість, з якими викликами і труднощами довелося боротися країні та які економічні перспективи чекають Україну у 2020 році.

Як відомо, 14 листопада Рада прийняла Держбюджет-2020.