Урядовці взялися за створення Нацстратегії розвитку велотранспорту

Мінінфраструктури врахує велотранспорт у національній стратегії

Мінінфраструктури та Мінзахисту довкілля розпочали роботу над розробкою Національної стратегії розвитку велотранспорту в Україні.

Про це заявила заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів Ірина Ставчук під час пресконференції 15 грудня, передає Укрінформ.

«Єдиний шлях спонукати все більше людей обирати екологічний транспорт для пересування є сприяння розвитку екологічних видів транспорту на рівні національної і місцевої влади. Відповідно розробка і реалізація стратегії стане частиною українського внеску як в Європейський зелений курс, так і у Паризьку кліматичну угоду», – пояснила вона.

Вона додала, що розвиток велотранспорту і збільшення частки населення, що обирає такий транспорт, сприятиме покращенню якості повітря в українських містах.

Планується, що концепція установить конкретні цілі та чіткі заходи з розвитку велосипедного транспорту на рівні країни. Це, у свою чергу, дасть сигнал регіональній і місцевій владі про те, що велотранспорт має значення й буде враховуватися у державній політиці та отримає відповідну підтримку. Стратегія сприятиме координації транспортної політики, обміну передовим європейським досвідом, нарощуванню потенціалу місцевої та регіональної влади, співфінансуванню інвестицій у велосипедну інфраструктуру та фінансування пілотних проєктів, досліджень (доказовий підхід у проєктуванні та розробці) та інформаційних кампаній.

Заступниця міністра інфраструктури України Наталія Форсюк зауважила, що велотранспорт є особливо актуальним засобом пересування в умовах пандемії.

«Ми бачимо, що з моменту введення карантину в Україні кількість і велосипедистів і користувачів електросамокатів та інших пристроїв значно збільшилася, тому що людям так простіше пересуватися. Але що треба для того, щоб велосипедисти їхали? Все дуже просто, їм має бути не страшно», - наголосила заступниця міністра інфраструктури України Наталія Форсюк.

Нагадаємо, восени Harley-Davidson представив перший електровелосипед.

Також навесні 2020 року, під час введення карантину, в українських містах велосипед став досить популярним засобом пересування та й відпочинку. Зокрема, сервіс велопрокату в Києві змінив назву, оновив додаток і знизив ціни.

Наприклад, цього літа в Італії продажі велосипедів різко підскочили завдяки кешбеку від держави.

Читайте також: