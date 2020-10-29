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    Технології

    Harley-Davidson представив перший електровелосипед

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    Ціни на Serial 1 Harley-Davidson також не називає, але вже оголосив, що новинку почне продавати в березні 2021 року - Harley-Davidson представив перший електровелосипед
    Ціни на Serial 1 Harley-Davidson також не називає, але вже оголосив, що новинку почне продавати в березні 2021 року

    Назва велосипеда — Serial 1 — відсилає до моделі мотоцикла Serial Number One — найстарішого, який виробляє компанія ще з 1903 року

    Американський виробник мотоциклів Harley-Davidson представив свій перший електричний велосипед. Його назва - Серійний 1 - відсилає до моделей мотоцикла Серійний номер один - найстаріше, яке виробляє компанія ще з 1903 року.

    Як повідомляється на веб-сайті Серійний 1, дизайн електромотоцикла надається про найперший мотоцикл Harley-Davidson: білі шини, шкіряне сідло і кермо та блискуча чорна рама. Для його створення виробник створив окрему компанію Серійний 1 цикл.

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    Harley-Davidson представив перший електровелосипед
    Harley-Davidson представив перший електровелосипед
    Harley-Davidson представив перший електровелосипед

    Ціни на Serial 1 Harley-Davidson також не називають, але вже повідомляли, що новинку поштові продають у березні 2021 року.

    На тлі коронавірусних обмежень ринок електровелосипедів у США зростає, а в 2020 році імпортують 500-600 тисяч (проти 270 тисяч у 2019-му),  пише  Bloomberg.

    Harley-Davidson - не перша компанія, яка приходить на ринок електричних транспортних засобів. Як  зазначає  The Verge, Audi та Jeep займаються розробкою електричних гірських велосипедів, а Mercedez-Benz, приміщення, представляє свій електричний скутер. А від General Motors через пандемію COVID-19 був випущений захист Ariv - ваш бренд електровелосипедів.

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