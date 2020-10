Harley-Davidson представив перший електровелосипед

Назва велосипеда — Serial 1 — відсилає до моделі мотоцикла Serial Number One — найстарішого, який виробляє компанія ще з 1903 року

Американський виробник мотоциклів Harley-Davidson представив свій перший електричний велосипед. Його назва - Серійний 1 - відсилає до моделей мотоцикла Серійний номер один - найстаріше, яке виробляє компанія ще з 1903 року.

Як повідомляється на веб-сайті Серійний 1, дизайн електромотоцикла надається про найперший мотоцикл Harley-Davidson: білі шини, шкіряне сідло і кермо та блискуча чорна рама. Для його створення виробник створив окрему компанію Серійний 1 цикл.

Ціни на Serial 1 Harley-Davidson також не називають, але вже повідомляли, що новинку поштові продають у березні 2021 року.

