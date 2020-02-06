Зеленський про обшуки на «1+1»: мені прикро, але втручатися не буду



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Володимир Зеленський вирішив поки лише мпостерігати за ситуацією, а втручання вважає «перебором»

Президент пообіцяв не втручатися у ситуацію

Президент України Володимир Зеленський не втручатиметься в ситуацію з обшуками на телеканалі «1+1» та у квартирах журналістів, які проводила Служба безпеки України в рамках справи про прослуховування в Кабміні. Про це глава держави заявив під час візиту до Львова.

За словами глави держави, йому прикро, що в помешканнях журналістів телеканалу «1+1» були проведені обшуки, однак він не буде втручатися в ситуацію.

«Мені дуже шкода, я не можу втручатись в їх слідчі дії - це вже перебір», - заявив він.

Зеленський розповів, що отримав від СБУ інформацію про те, що незаконно отримані записи розмов у кабінеті прем'єр-міністра Олексія Гончарука було продано, а в мережу записи потрапили з комп'ютерів журналістів «1+1».

«На жаль, у «Грошей» (програма на «1+1») обшуки тому що, наскільки мені відомо, саме з тієї техніки ця інформація, ці записи були завантажені в Інтернет. Шукають, хто писав, хто замовив і хто це в Інтернет викинув. Я так розумію, що знайшли, хто це в Інтернет викинув», - додав президент.

«1+1» — український загальнонаціональний телеканал, який входить до медіаконгломерату «1+1 Media». Кінцевим бенефіціарним власником телеканалу є Ігор Коломойський, а власником істотної участі — Ігор Суркіс.

Нагадаємо, у середу ввечері стало відомо, що в офісі проєкту «Секретні матеріали» за адресою Куренівська, 18 в Києві проводиться обшук співробітниками СБУ.

Співробітники СБУ повідомили, що шукають диктофон, яким журналіст Євген Куксін нібито записував слова прем'єрміністра Олексія Гончарука під час наради, на якій прозвучали слова про «порожнє місце» в голові президента України Володимира Зеленського.

Речниця СБУ Олена Гітлянська зазначила, що слідчі дії відбуваються за рішенням суду. Жодного втручання в роботу телеканалу, за її словами, не відбувається.

Згодом стало відомо, що обшуки проводять у квартирах журналістів Дениса Данька, Євгена Куксіна та Олександра Низовцева

Народний депутат України Олександр Дубинський першим повідомив про проведення цього обшуку. Він заявив, що виїжджає в офіс телеканалу і запропонував журналістам та іншим депутатам приєднатися до нього.

Нагадаємо, у середині січня в мережу злили запис, зроблений, імовірно, ще у грудні в кабінеті голови уряду, де відбувалася нарада перед візитом до президента.

Згодом у мережі з’явився другий аудіозапис прослушки наради у прем'єра Олексія Гончарука 16 грудня. «Історія як Олексій Гончарук, Оксана Маркарова (міністр фінансів), Яків Смолій (голова НБУ), Катерина Рожкова (заступник голови НБУ), Юлія Ковалів (заступник голови Офіс президента) збиралися на нараду до «тупого президента« Зеленського», – йдеться у підписі до ролика.

Потім у мережі опублікували третю частину розмови нібито прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової і двох заступників глави Нацбанку Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба. У бесіді обговорювали ревальвацію гривні і економічну стратегію розвитку України.

Пресслужба Кабінету міністрів заявила, що не має інформації щодо справжності жодного аудіо чи відео запису, що розповсюджуються у мережі Інтернет.

У «Слузі народу» вважають оприлюднення записів проти Олексія Гончарука провокацією групи Ігоря Коломойського.