У помешканнях журналістів 1+1 проводять обшуки



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Обшуки проводять у квартирах журналістів Дениса Данька, Євгена Куксіна та Олександра Низовцева Архівне фото

Слідчі дії проводяться в межах справи, відкритої на підставі публікації у ЗМІ про прослуховування Гончарука

Правоохоронці прийшли з обшуками за місцем проживання журналістів програми «Секретні матеріали», продюсером якої був народний депутат Олександр Дубінський.

Про це у коментарі ТСН повідомив керівник департаменту журналістських проєктів Максим Шиленко.

За його словами, обшуки проводять у квартирах Дениса Данька, Євгена Куксіна та Олександра Низовцева.

«Двоє з журналістів дійсно працюють у департаменті журналістських розслідувань. Один не працює на 1+1 давно», — заявив Шиленко.

Журналіст Куксін у коментарі «Уніан» розповів, що від нього вимагали надати пристрій, на який, за версією слідства, таємно записували прем'єрміністра Олексія Гончарука.

За його словами, в ухвалі на обшук йдеться про те, що слідчі дії проводяться в межах справи, відкритої на підставі публікації у ЗМІ про прослуховування Гончарука.

Нагадаємо, у середу ввечері стало відомо, що в офісі проєкту «Секретні матеріали» за адресою Куренівська, 18 в Києві проводиться обшук співробітниками СБУ.

Співробітники СБУ повідомили, що шукають диктофон, яким журналіст Євген Куксін нібито записував слова прем'єрміністра Олексія Гончарука під час наради, на якій прозвучали слова про «порожнє місце» в голові президента України Володимира Зеленського.

Речниця СБУ Олена Гітлянська зазначила, що слідчі дії відбуваються за рішенням суду. Жодного втручання в роботу телеканалу, за її словами, не відбувається.

Народний депутат України Олександр Дубинський першим повідомив про проведення цього обшуку. Він заявив, що виїжджає в офіс телеканалу і запропонував журналістам та іншим депутатам приєднатися до нього.

Нагадаємо, у середині січня в мережу злили запис, зроблений, імовірно, ще у грудні в кабінеті голови уряду, де відбувалася нарада перед візитом до президента.

Згодом у мережі з’явився другий аудіозапис прослушки наради у прем'єра Олексія Гончарука 16 грудня. «Історія як Олексій Гончарук, Оксана Маркарова (міністр фінансів), Яків Смолій (голова НБУ), Катерина Рожкова (заступник голови НБУ), Юлія Ковалів (заступник голови Офіс президента) збиралися на нараду до «тупого президента« Зеленського», – йдеться у підписі до ролика.

Потім у мережі опублікували третю частину розмови нібито прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової і двох заступників глави Нацбанку Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба. У бесіді обговорювали ревальвацію гривні і економічну стратегію розвитку України.

Пресслужба Кабінету міністрів заявила, що не має інформації щодо справжності жодного аудіо чи відео запису, що розповсюджуються у мережі Інтернет.

У «Слузі народу» вважають оприлюднення записів проти Олексія Гончарука провокацією групи Ігоря Коломойського.