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    В аеропорту Маніли у літака відвалився один двигун

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    В аеропорту Маніли у літака відвалився один двигун

    На Філіппінах при аварійній посадці у Boeing 737 відвалився двигун

    Літак авіакомпанії china Xiamen Airlines Boeing 737 здійснив аварійну посадку в аеропорту Маніли на Філіппінах.

    Про це повідомляє CGTN.

    Повідомляється, що літак викотився за межі смуги і впав на бік, потім у нього відвалився лівий двигун. Раніше літак близько години кружляв над аеропортом міста.

    Відзначено також, що за 15 хвилин до посадки повітряне судно знижувалося до висоти в кілька сотень метрів.

    Під час останньої спроби сісти повітряне судно викотилося за межі злітно-посадочної смуги і завалилося на бік. При цьому у літака відвалилася лівий двигун.

    Раніше ЗМІ повідомили, що літак розбився в мексиканському штаті Дуранго. За даними авіакомпанії Aeromexico, мова йде про літак Embraer-190 місткістю до 100 пасажирів.

    При цьому губернатор штату Дуранго Хосе Росас Аіспуро заявив, що під час аварії літака в Мексиці ніхто не загинув.

    У госпіталь Дуранго доставлені 18 постраждалих в результаті аварії літака.

    авіа літак Boeing
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