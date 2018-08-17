В аеропорту Маніли у літака відвалився один двигун



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На Філіппінах при аварійній посадці у Boeing 737 відвалився двигун

Літак авіакомпанії china Xiamen Airlines Boeing 737 здійснив аварійну посадку в аеропорту Маніли на Філіппінах.

Про це повідомляє CGTN.

Повідомляється, що літак викотився за межі смуги і впав на бік, потім у нього відвалився лівий двигун. Раніше літак близько години кружляв над аеропортом міста.

Відзначено також, що за 15 хвилин до посадки повітряне судно знижувалося до висоти в кілька сотень метрів.

Під час останньої спроби сісти повітряне судно викотилося за межі злітно-посадочної смуги і завалилося на бік. При цьому у літака відвалилася лівий двигун.

Раніше ЗМІ повідомили, що літак розбився в мексиканському штаті Дуранго. За даними авіакомпанії Aeromexico, мова йде про літак Embraer-190 місткістю до 100 пасажирів.

При цьому губернатор штату Дуранго Хосе Росас Аіспуро заявив, що під час аварії літака в Мексиці ніхто не загинув.

У госпіталь Дуранго доставлені 18 постраждалих в результаті аварії літака.