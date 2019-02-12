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    В аеропорту російського Барнаула звалився трап, п'ятеро осіб постраждало

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    <span>В аеропорту Барнаула впав трап літака</span> - В аеропорту російського Барнаула звалився трап, п'ятеро осіб постраждало
    В аеропорту Барнаула впав трап літака

    Троє постраждалих потрапили до лікарні

    У РФ під час посадки на літак «Уральських авіаліній», що прямував з Барнаула в Москву, п'ятеро осіб впали з трапа. Про це повідомляється на сайті мінтрансу Алтайського краю РФ.

    За уточненими даними, інцидент стався о 03.30 (02.30 за київським часом) в міжнародному аеропорту імені Титова. При виконанні посадки пасажирів на борт літака А-320 сталося опускання верхнього майданчика трапа, в результаті чого постраждали пасажири.

    Троє із п'яти постраждалих з травмами потрапили до лікарні.

    Після інциденту видано розпорядження про проведення позачергової перевірки технічного стану всіх трапів.

    Також наголошується, що трап проходив перевірку, згідно з регламентом, в жовтні 2018 року, зауважень виявлено не було.

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