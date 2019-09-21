В аеропорту Таллінна п'ятьох українців не пустили до Естонії
Аеропорт Таллінна
У всієї компанії були відсутні документи, що підтверджують мету і умови поїздки
П'ятеро громадян України після прильоту в аеропорт Таллінна отримали постанову про заборону на в'їзд до Естонії.
Про це повідомляє Delfi.
«19 вересня в Талліннський аеропорт з Києва прибули п'ять громадян України: четверо чоловіків (1993, 1998, 1974 і 1979 року народження) і одна жінка 1985 року народження», - йдеться в повідомленні.
Як повідомляється, у всієї компанії були відсутні документи, що підтверджують мету і умови поїздки. У частини не було достатньо коштів.
Відносно всіх на кордоні було оформлено постанову про заборону на в'їзд, вони залишилися в аеропорту чекати відповідного зворотного рейсу.
До слова, в аеропорту «Київ» з'явився гігантський стілець для селфі.