В аеропорту Таллінна п'ятьох українців не пустили до Естонії



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Аеропорт Таллінна

У всієї компанії були відсутні документи, що підтверджують мету і умови поїздки

П'ятеро громадян України після прильоту в аеропорт Таллінна отримали постанову про заборону на в'їзд до Естонії.

Про це повідомляє Delfi.

«19 вересня в Талліннський аеропорт з Києва прибули п'ять громадян України: четверо чоловіків (1993, 1998, 1974 і 1979 року народження) і одна жінка 1985 року народження», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, у всієї компанії були відсутні документи, що підтверджують мету і умови поїздки. У частини не було достатньо коштів.

Відносно всіх на кордоні було оформлено постанову про заборону на в'їзд, вони залишилися в аеропорту чекати відповідного зворотного рейсу.

До слова, в аеропорту «Київ» з'явився гігантський стілець для селфі.