  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В аеропорту Таллінна п'ятьох українців не пустили до Естонії

    • Розсилка
    <p><span>Аеропорт Таллінна</span><o:p></o:p></p> - В аеропорту Таллінна п'ятьох українців не пустили до Естонії

    Аеропорт Таллінна

    У всієї компанії були відсутні документи, що підтверджують мету і умови поїздки

    П'ятеро громадян України після прильоту в аеропорт Таллінна отримали постанову про заборону на в'їзд до Естонії.

    Про це повідомляє Delfi.

    «19 вересня в Талліннський аеропорт з Києва прибули п'ять громадян України: четверо чоловіків (1993, 1998, 1974 і 1979 року народження) і одна жінка 1985 року народження», - йдеться в повідомленні.

    Як повідомляється, у всієї компанії були відсутні документи, що підтверджують мету і умови поїздки. У частини не було достатньо коштів.

    Відносно всіх на кордоні було оформлено постанову про заборону на в'їзд, вони залишилися в аеропорту чекати відповідного зворотного рейсу.

    До слова, в аеропорту «Київ» з'явився гігантський стілець для селфі.

    Читайте також
    Естонія документи українці аеропорт Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ