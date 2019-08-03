В Афганістані бойовики напали на блокпост: 10 загиблих



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Талібан взяв на себе відповідальність за атаки

В Афганістані в провінції Дайкунди в результаті нападу бойовиків екстремістського угруповання Талібан на блокпост загинули щонайменше десять поліцейських.

Про це повідомляє The Washington Рost.

За словами губернатора провінції Анвара Рахмата, 15 поліцейських отримали поранення в результаті нападу в районі Пато. Також він повідомив, що число убитих бойовиків поки не встановлено.

Угруповання Талібан взяв на себе відповідальність за атаки, проте не озвучив інших деталей.

Напад стався на тлі зустрічі, яка планується між представниками угруповання і спеціальним представником Сполучених Штатів Америки в Афганістані Залмаєм Халілзад для чергового етапу мирних переговорів, які повинні покласти край 18-річній війні.