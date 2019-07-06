В Афганістані бойовики напали на прикордонний пункт: є загиблі



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В результаті нападу загинуло щонайменше восьмеро осіб

На півдні Афганістану в провінції Пактіка бойовики «Талібан» вчинили напад на прикордонний пункт, що призвело до загибелі щонайменше 8 силовиків.

Про це повідомляє видання Pajhwok.

Начальник поліції генерал Емаль Ніазай розповів, що бойовики провели штурм контрольно-пропунскного пункту в повіті Вазихва.

«Вісім співробітників прикордонної поліції були вбиті», - заявив Ніазай.

Також член провінційної ради Абдул Гані Пактін розповів, що в результаті нападу ще 2 співробітники сил безпеки отримали поранення, а ще четверо пропали без вісті.

Гані Пактін також розповів, що із-за того, що бойовики замінували дороги, підкріплення не змогло прибути вчасно.