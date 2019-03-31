  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Афганістані міна влучила у школу: четверо дітей загинули

    • Розсилка
    В Афганістані міна влучила у школу - В Афганістані міна влучила у школу: четверо дітей загинули
    В Афганістані міна влучила у школу
    Фото: samiullah sediq / Twitter

    Міна потрапила в школу Mullah Noh Baba під час занять

    У суботу, 30 березня, на сході Афганістану в результаті попадання мінометної міни у будівлю школи загинули щонайменше четверо школярів, ще 17 осіб, включаючи двох вчителів, отримали поранення.

    Про це повідомляє агентство Xinhua.

    Як наголошується, інцидент стався в районі Андар в провінції Газні. Міна потрапила в школу Mullah Noh Baba під час занять.

    За словами місцевих жителів, в цей момент йшли запеклі бої між урядовими силами і бойовиками Талібану, і невідомо, яка зі сторін запустила міну.

    За даними доповіді Місії ООН зі сприяння Афганістану, опублікованого в лютому, в 2018 році в результаті війни в цій країні загинули 3804 мирних жителя і 7100 були поранені.

    ООН
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ