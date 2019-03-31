В Афганістані міна влучила у школу: четверо дітей загинули



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В Афганістані міна влучила у школу Фото: samiullah sediq / Twitter

Міна потрапила в школу Mullah Noh Baba під час занять

У суботу, 30 березня, на сході Афганістану в результаті попадання мінометної міни у будівлю школи загинули щонайменше четверо школярів, ще 17 осіб, включаючи двох вчителів, отримали поранення.

Про це повідомляє агентство Xinhua.

Як наголошується, інцидент стався в районі Андар в провінції Газні. Міна потрапила в школу Mullah Noh Baba під час занять.

За словами місцевих жителів, в цей момент йшли запеклі бої між урядовими силами і бойовиками Талібану, і невідомо, яка зі сторін запустила міну.

За даними доповіді Місії ООН зі сприяння Афганістану, опублікованого в лютому, в 2018 році в результаті війни в цій країні загинули 3804 мирних жителя і 7100 були поранені.