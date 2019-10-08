В Афганістані прогримів вибух: 10 загиблих, 27 поранених
В Афганістані прогримів вибух
Вибух стався в транспорті рикші, коли він проїжджав повз автобус афганської арміїВ Афганістані в місті Джалабад біля армійського автобуса стався вибух.
Про це повідомляє Tolo News.
У результаті загинули щонайменше десять осіб, ще 27 отримали поранення.
Згідно з інформацією, вибух стався в транспорті рикші, коли він проїжджав повз автобус афганської армії.
У МВС Афганістану заявили, що деякі поранені перебувають у критичному стані.