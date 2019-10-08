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    В Афганістані прогримів вибух: 10 загиблих, 27 поранених

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    В Афганістані прогримів вибух - В Афганістані прогримів вибух: 10 загиблих, 27 поранених
    В Афганістані прогримів вибух

    Вибух стався в транспорті рикші, коли він проїжджав повз автобус афганської армії

    В Афганістані в місті Джалабад біля армійського автобуса стався вибух.

    Про це повідомляє Tolo News.

    У результаті загинули щонайменше десять осіб, ще 27 отримали поранення.

    Згідно з інформацією, вибух стався в транспорті рикші, коли він проїжджав повз автобус афганської армії.

    У МВС Афганістану заявили, що деякі поранені перебувають у критичному стані.

    вибух МВС
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