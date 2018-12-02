В Афганістані загинули 37 талібів: намагалися замінувати авто



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Вибух стався у навчальному таборі талібів

На півдні Афганістану у місті Кандагар через вибух під час мінування автомобіля загинули 37 бойовиків.

Про це повідомляє інформаційне агентство «Анадолу».

Як повідомляється, вибухнув замінований автомобіль, який бойовики готували для проведення теракту. Внаслідок вибуху 37 терористів загинули.

За словами представника адміністрації губернатора Кандагара Азіз Ахмета Азізі, автомобіль вибухнув у навчальному таборі терористичного руху «Талібан» в районі Маруф.

«Внаслідок вибуху також велика кількість бойовиків «Талібану« зазнали поранень», - додав Азізі.