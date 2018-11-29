В Афінах припинив роботу громадський транспорт у зв'язку із страйком робітників



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Найбільша профспілка Греції GSEE оголосила 24-годинний страйк, вимагаючи зниження податків і підвищення мінімальної заробітної плати,

В Афінах припинив роботу громадський транспорт у зв'язку із страйком грецьких робітників, які вимагають підвищити мінімальну заробітну плату.

Про це повідомляє грецьке видання Ekathimerini.

Найбільша профспілка Греції GSEE оголосила 24-годинний страйк.

Профспілка вимагаює від уряду припинити найголовніші аспекти заходів економії в країні, які були запроваджені для балансування бюджету та отримання фінансової допомоги від міжнародних кредиторів. До вимог профспілок зокрема входять підвищення пенсій, зниження податків та відновлення мінімальної зарплати на рівні 751 євро, як це було до початку фінансової кризи, замість діючих 580 євро.

«Наймані робітники вимагають скасування податкових зборів і підвищення мінімальної заробітної плати до 751 євро», — йдеться в заяві профспілки. Профспілка GSEE налічує 2,5 мільйона учасників.

До страйку працівників приєднались також моряки, кораблі залишалися пришвартованми у портах і не виходили в море.

З часу виникнення боргової кризи у 2009 році Греція отримала 260 мільярдів євро у вигляді позик для стабілізації економіки. Влада звільнила низку працівників державного сектора, підвищила податки і скоротила розмір пенсії у рамках жорсткої економії.

Водночас раніше уряд прем'єра Алексіса Ціпраса заявляв, що відновить колективні переговори і підвищить мінімальну заробітну плату, яка була знижена на 32 % до 500 євро у період кризи 2009 року.

Водночас профспілка заявила, що уряд не збирається дозволяти співробітникам і роботодавцям визначати розмір зарплатні.

«Наш страйк спрямований проти режиму жорсткої економії і перенапруги», — заявив генеральний секретар GSEE Нікос Кіутускіс.