В Афінах страйк водіїв спричинив транспортний колапс

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Страйк водії у Афінах

24-годинний страйк водіїв автобусів впливає на перевезення до та з Афінського міжнародного аеропорту

У Афінах водії влаштували 24-годинний страйк, через який громадський транспорт не виходить на свої маршрути.

Про це повідомляє видання Ekathimerini.

Також виникають перебої у роботі метро, зокрема на лінії, що веде до аеропорту та залізниці. Як зазначається, працівники приміської залізниці долучилися у страйку. Потяги почали рух не з 5:00, а лише з 8:00.

«24-годинний страйк водіїв автобусів впливає на перевезення до та з Афінського міжнародного аеропорту», - йдеться у повідомленні.

Акцію влаштували працівники громадського транспорту після загального страйку проти заходів жорсткої економії.