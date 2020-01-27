В Афганістані розбився літак



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Літак належав афганській авіакомпанії Ariana Afghan Airlines

Літак афганської авіакомпанії Ariana Afghan Airlines розбився в провінції Газні на сході Афганістану, повідомляє телеканал 1TV з посиланням на місцеву владу.

Представник губернатора Газні Аріф Нурі заявив, що літак розбився в районі Дех Як.

Борт виконував рейс з аеропорту Герата в Кабул.

Як відомо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців.

Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.

Очільник міністерства закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що винний у катастрофі літака МАУ поблизу Тегерана станом на 25 січня перебуває у в’язниці.

Нещодавно президент Ірану Хасан Рухані передав листа президенту України Володимиру Зеленському щодо збиття літака «Міжнародних авіаліній України» в Тегерані.

19 січня іранська державна новинна агенція IRNA повідомила, що Іран наразі не планує передавати чорні скриньки Києву.

Натомість 20 січня повідомлялося, що Україна та Іран домовилися про передачу уламків літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» і чорних скриньок.

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