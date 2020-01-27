Авіакатастрофа в Афганістані. Стала відома кількість пасажирів на борту



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Фото: AFP

Борт виконував рейс з аеропорту Герата в Кабул

На борту літака авіакомпанії Ariana Afghan Airlines, який розбився в Афганістані, знаходилися 83 пасажири. Про це повідомляє телеканал 1TV з посиланням на джерело.

Борт виконував рейс з аеропорту Герата в Кабул.

За даними місцевих ЗМІ, ця місцевість знаходиться під контролем «Талібану». Джерело додало, що на місце виїхали «спеціальні сили».

Як повідомлялось, літак афганської авіакомпанії Ariana Afghan Airlines розбився в провінції Газні на сході Афганістану.

Представник губернатора Газні Аріф Нурі заявив, що літак розбився в районі Дех Як.