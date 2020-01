Авіакатастрофа в Афганістанфі: Ariana Airlines заперечує падіння свого літака



Ariana Airlines повідомляє, що жоден з її літаків не зникав

У Афганістані міг розбитися американський літак

Афганська державна авіакомпанія Ariana Airlines заявляє, що її літаки, які 27 січня виконували рейси за маршрутами з Герата до Кабула та з Герата до Делі, успішно завершили свої польоти.

«Авіакатастрофа (справді) сталася, але не з літаком Ariana, оскільки обидва рейси Ariana з Герата до Кабула та з Герата до Делі завершилися безпечно», – ідеться в повідомленні авіакомпанії у Фейсбуці.

Управління цивільної авіації Афганістану також заявило, що «жодної аварії комерційної авіакомпанії не зафіксовано».

#Breaking

Ariana Airlines says none of its planes are missing.

If anything crashed, it was another plane. pic.twitter.com/hATS8U0xDq — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) January 27, 2020

За даними влади Афганістану, аварія невстановленого наразі літака сталася близько 13:10 за місцевим часом (це 10:40 за Києвом) з невідомої причини в місцевості Дех Як у провінції Газні, віддаленому районі на південний захід від Кабула, де значні території контролюють таліби. Через кілька годин після інциденту не надходило повідомлень про жертви, і представник офісу президента Афганістану Ашрафа Гані заявив, що влада все ще з’ясовує деталі з місця катастрофи.

Представник оборонного відомства Афганістану в Кабулі заявив, що жодний рейс сил США або НАТО не зазнавав аварії 27 січня. Тим часом, фотографії, що ширяться інтернетом, вказують на схожість літака, що впав, із літаком Bombardier Global Express, який використовується як бізнес-джет або як літак американських сил в Афганістані, повідомляє твітер-акаунт Aviation Safety Net.

Photos circulating online show the purported wreck of a plane that crashed in Afghanistan today.

The tail bears resemblance to a Bombardier Global Express twin jet, often used as corporate jet and a.o. used by USAF (as E-11A) and RAF (as Sentinel R.1). pic.twitter.com/eyXcBeffXp — Aviation Safety Net (@AviationSafety) January 27, 2020

Представник талібів Забіулла Моджахід повідомив, що рух «Талібан» ще не встановив місце падіння літака.

Також деякі ЗМІ припускають, що літак, який розбився в Афганістані в понеділок, міг належати ВПС США.

Video shows wreckage allegedly of reported plane crashed in Ghazni. The markings on the plane bear a resemblance to those belonging to US Air Force. pic.twitter.com/RN5Huz9b40 — TOLOnews (@TOLOnews) January 27, 2020





Раніше, посилаючись на попередні дані, губернатор провінції Газні Вахідула Калімзай повідомив афганській службі Радіо Свобода, що літак належав національному авіаперевізнику Ariana Airlines і перевозив 83 людей. Провінція Газні розташована в передгір’ях Гіндукуша.