В американських морпіхів проблеми з тренуванням: не вистачає кораблів

Із 31 десантного судна 14 перебувають на ремонті і обслуговуванні

Близько половини десантних суден Корпусу морської піхоти США знаходяться на ремонті. Дана ситуація практично унеможливлює здатність швидко зібрати необхідні сили у випадку надзвичайної ситуації у світі і є наслідком недофінансування відповідного роду військ. Окрім того,така ситуація ускладнює можливість проводити необхідні тренування Корпусу



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Ремонт десантного судна

Із 31 десантного судна 14 перебувають на ремонті і обслуговуванні

Близько половини десантних суден Корпусу морської піхоти США знаходяться на ремонті. Дана ситуація практично унеможливлює здатність швидко зібрати необхідні сили у випадку надзвичайної ситуації у світі і є наслідком недофінансування відповідного роду військ. Окрім того,така ситуація ускладнює можливість проводити необхідні тренування Корпусу морської піхоти. Про це повідомляє видання USNI News.

Дана ситуація стала відомою після виступу віце-адмірала Ендрю Левіса в Конгресі США. За його словами, відповідно до нещодавніх розрахунків Корпусу морської піхоти треба загалом 38 десантних суден різних типів, щоб бути готовим реагувати на кризові ситуації в світі і мати відповідний резерв. Із них 34 повинні бути у будь-який момент готовими до проведення операції, а іще 4 можуть перебувати на ремонті.

Проте, на сьогодні Корпус морської піхоти має лише 31 судно, із яких 14 знаходяться на обслуговуванні і ремонті в доках.