В Англії на ходу перекинувся автобус: постраждали більше 40 людей



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Фото: SkyNews Через ДТП із автобусом в Англії постраждала 41 людина

Рятувальникам довелося вирізати деяких людей із транспортного засобу

В результаті перекидання автобуса у графстві Кент, розташованому на південь від Лондона, постраждало 40 осіб.

Про це інформує SkyNews.

Рятувальникам довелося вирізати деяких людей із транспортного засобу.

«Всього у нас 41 пацієнт. Троє людей отримали серйозні травми, інших (31 дорослий і 7 дітей) доставили до лікарні з невеликими ушкодженнями», – йдеться у повідомленні екстреної служби.

За словами рятувальників, деяких постраждалих довелося вирізати із транспортного засобу.

Зазначається, що інцидент трапився близько 16:00 за місцевим часом на кільцевій лондонській автостраді М25 поблизу міста Суонлі. Причину ДТП наразі встановлюють.

За інформацією ЗМІ, на місці аварії у вагітної жінки розпочалися пологи, і вона народила хлопчика.

Через аварію на трасі утворилися величезні затори, довжиною у 8 кілометрів.

Нагадаємо, у Перу в регіоні Уануко пасажирський автобус зірвався у прірву, щонайменше дев'ять людей, у тому числі водій, загинули, 47 осіб постраждали.