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    В Англії на ходу перекинувся автобус: постраждали більше 40 людей

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    Через ДТП із автобусом в Англії постраждала 41 людина - В Англії на ходу перекинувся автобус: постраждали більше 40 людей
    Фото: SkyNews
    Через ДТП із автобусом в Англії постраждала 41 людина

    Рятувальникам довелося вирізати деяких людей із транспортного засобу

    В результаті перекидання автобуса у графстві Кент, розташованому на південь від Лондона, постраждало 40 осіб. 

    Про це інформує SkyNews.

    Рятувальникам довелося вирізати деяких людей із транспортного засобу.

    «Всього у нас 41 пацієнт. Троє людей отримали серйозні травми, інших (31 дорослий і 7 дітей) доставили до лікарні з невеликими ушкодженнями», – йдеться у повідомленні екстреної служби.

    За словами рятувальників, деяких постраждалих довелося вирізати із транспортного засобу.

    Зазначається, що інцидент трапився близько 16:00 за місцевим часом на кільцевій лондонській автостраді М25 поблизу міста Суонлі. Причину ДТП наразі встановлюють.

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    В Англії на ходу перекинувся автобус: постраждали більше 40 людей
    В Англії на ходу перекинувся автобус: постраждали більше 40 людей
    В Англії на ходу перекинувся автобус: постраждали більше 40 людей
    Фото: SkyNews

    За інформацією ЗМІ, на місці аварії у вагітної жінки розпочалися пологи, і вона народила хлопчика.

    Через аварію на трасі утворилися величезні затори, довжиною у 8 кілометрів.

    Нагадаємо, у Перу в регіоні Уануко пасажирський автобус зірвався у прірву, щонайменше дев'ять людей, у тому числі водій, загинули, 47 осіб постраждали.

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