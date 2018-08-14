В Англії на ходу перекинувся автобус: постраждали більше 40 людей
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Рятувальникам довелося вирізати деяких людей із транспортного засобу
В результаті перекидання автобуса у графстві Кент, розташованому на південь від Лондона, постраждало 40 осіб.
Про це інформує SkyNews.
Рятувальникам довелося вирізати деяких людей із транспортного засобу.
«Всього у нас 41 пацієнт. Троє людей отримали серйозні травми, інших (31 дорослий і 7 дітей) доставили до лікарні з невеликими ушкодженнями», – йдеться у повідомленні екстреної служби.
За словами рятувальників, деяких постраждалих довелося вирізати із транспортного засобу.
Зазначається, що інцидент трапився близько 16:00 за місцевим часом на кільцевій лондонській автостраді М25 поблизу міста Суонлі. Причину ДТП наразі встановлюють.
За інформацією ЗМІ, на місці аварії у вагітної жінки розпочалися пологи, і вона народила хлопчика.
Через аварію на трасі утворилися величезні затори, довжиною у 8 кілометрів.
Нагадаємо, у Перу в регіоні Уануко пасажирський автобус зірвався у прірву, щонайменше дев'ять людей, у тому числі водій, загинули, 47 осіб постраждали.