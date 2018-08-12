У Перу автобус впав у прірву: дев’ять загиблих та майже півсотні постраждалих



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Рятувальна операція після ДТП у Перу

Автобус, що перевозив близько 60 пасажирів, впав з висоти 150 метрів

У Перу в регіоні Уануко пасажирський автобус зірвався у прірву, щонайменше девять людей, у тому числі водій, загинули, 47 осіб постраждали.

Про це повідомляє Canal N.

Автобус, що перевозив близько 60 пасажирів, впав з висоти 150 метрів на дорозі між містами Пукальпа і Уануко, він вилетів з дороги і котився по схилу, зупинившись тільки завдяки тому, що вперся в дерева.

Завдяки діям пожежників і поліцейських усіх постраждалих вдалося госпіталізувати, їх доправлять у медустанову в місті Тінго-Марія.

Точна причина інциденту поки невідома, за попередніми даними, ДТП сталося через технічні неполадки, ведеться розслідування.

Нагадаємо, нещодавно у Перу два туристичні потяги зіткнулися близько Мачу-Пікчу, в результаті чого постраждало 13 осіб.