В Анкарі Великодня служба вперше відбулась українською



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Фото: Укрінформ

Великодню службу відвідали понад 60 представників української громади

З нагоди Великодня на території посольства України в Анкарі відбулася святкова літургія, яку провів священик Вселенського патріархату отець Харлампій.

«Великдень - це не просто свято і торжество Православної церкви, Воскресіння - це вся наша віра, все церковне життя, вся православна цивілізація», - йшлося у посланні Вселенського патріарха Варфоломія, яке зачитала дружина посла України в Туреччині Тетяна Сибіга.

За її словами, для української громади в Анкарі дуже важливо мати змогу молитися рідною мовою.

«Дуже рада вітати всіх з Великоднем, дуже рада, що ми зібралися відсвяткувати це світле свято всією нашої дружною сім’єю – українською спільнотою. Вдячні Материнській церкві, Вселенському патріархату за привітання, за підтримку, за можливість помолитися разом. Для нас, українців в Туреччині, це дуже важливо», - зазначила Сибіга.

Це перша Великодня служба в Анкарі, яка була проведена українською мовою.

«Моя мама – українка, значить і я – українець. Для мене честь бути в Анкарі, бути серед українців цього світлого дня. Це благословення для всіх нас», - сказав отець Харлампій.Великодню службу відвідали понад 60 представників української громади. Під час служби було освячено великодні кошики, які передали трьом маленьким українцям, які нині проходять лікування в одній з онкологічних лікарень Анкари.

Джерело: Укрінформ