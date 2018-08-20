В Анкарі затримали підозрюваних у нападі на посольство США



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Посольство США в Анкарі

Як встановила поліція, обидва затриманих в минулому вже були судимі

Чоловіки, підозрювані в нападі на посольство США в столиці Туреччини, були затримані поліцією.

Про це повідомляє Daily Sabah.

Зазначається, що підозрювані були затримані зі зброєю. Автомобіль, який був використаний під час нападу, також виявлений поліцією, уточнили в адміністрації губернатора Анкари.

Як встановила поліція, обидва затриманих в минулому вже були судимі.

Посольство США відреагувало на затримання вдячністю поліції та уряду за «швидку і професійну діяльність із затримання двох осіб, які, ймовірно, напали на місію».

Нагадаємо, у понеділок, 20 серпня, в столиці Туреччини Анкарі був обстріляний пост безпеки біля посольства США. Постріли були здійснені на ходу з автомобіля. Внаслідок нападу ніхто не постраждав.