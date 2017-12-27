В Аргентині стався вибух на зерновому терміналі, є постраждалі

Над місцем вибуху утворився гігантський стовп диму, що викликало паніку у місцевих жителів.

Щонайменше 17 людей отримали поранення в середу внаслідок сильного вибуху на зерновому терміналі аргентинського порту Пуерто-Хенераль-Сан-Мартін на річці Парана. Про це повідомляє Reuters. Зазначається, що над місцем вибуху утворився гігантський стовп диму, що викликало паніку у місцевих жителів. На місці інциденту працюють місцева поліція і