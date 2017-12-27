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    В Аргентині стався вибух на зерновому терміналі, є постраждалі

    Над місцем вибуху утворився гігантський стовп диму, що викликало паніку у місцевих жителів.
    Щонайменше 17 людей отримали поранення в середу внаслідок сильного вибуху на зерновому терміналі аргентинського порту Пуерто-Хенераль-Сан-Мартін на річці Парана. Про це повідомляє Reuters. Зазначається, що над місцем вибуху утворився гігантський стовп диму, що викликало паніку у місцевих жителів. На місці інциденту працюють місцева поліція і
    • Вчора, 22:08
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    Вибух в аргентинському порту Пуерто-Хенераль-Сан-Мартін
    Вибух в аргентинському порту Пуерто-Хенераль-Сан-Мартін

    Над місцем вибуху утворився гігантський стовп диму, що викликало паніку у місцевих жителів.

    Щонайменше 17 людей отримали поранення в середу внаслідок сильного вибуху на зерновому терміналі аргентинського порту Пуерто-Хенераль-Сан-Мартін на річці Парана.

    Про це повідомляє Reuters.

    Зазначається, що над місцем вибуху утворився гігантський стовп диму, що викликало паніку у місцевих жителів.

    На місці інциденту працюють місцева поліція і пожежники.

    Причина пожежі поки не встановлена.

    Нагадаємо, сьогодні у супермаркеті «Перекресток» у Кондратьєвському провулку в Санкт-Петербурзі РФ стався вибух. Кількість постраждалих сягає 10 осіб.

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