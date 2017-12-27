В Аргентині стався вибух на зерновому терміналі, є постраждалі
- Вчора, 22:08
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Над місцем вибуху утворився гігантський стовп диму, що викликало паніку у місцевих жителів.
Щонайменше 17 людей отримали поранення в середу внаслідок сильного вибуху на зерновому терміналі аргентинського порту Пуерто-Хенераль-Сан-Мартін на річці Парана.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що над місцем вибуху утворився гігантський стовп диму, що викликало паніку у місцевих жителів.
На місці інциденту працюють місцева поліція і пожежники.
#BreakingNews huge #explosion in @COFCOINTL plant in #Argentina #agro #news @UK_COFCO @NideraSemillas pic.twitter.com/0LyOtEjIdV— Luis Alvarado Day (@LuisAlvaradoDay) 27 грудня 2017 р.
Причина пожежі поки не встановлена.
Нагадаємо, сьогодні у супермаркеті «Перекресток» у Кондратьєвському провулку в Санкт-Петербурзі РФ стався вибух. Кількість постраждалих сягає 10 осіб.