В Арктиці запрацює 16-річний мораторій на комерційне рибальство

Мораторій вводиться в якості превентивного заходу: на сьогоднішній день в Арктичній зоні ще не розвинене промислове рибальство

Євросоюз і ще вісім країн узгодили мораторій на комерційний рибний промисел в Північному льодовитому океані. Як очікується, він діятиме протягом 16 років. Крім ЄС підтримала мораторій влада Канади, Китаю, США, Росії, Японії, Ісландії, Данії та Південної Кореї, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі. Згідно з документом, вилов риби заборонений на



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Арктика

Мораторій вводиться в якості превентивного заходу: на сьогоднішній день в Арктичній зоні ще не розвинене промислове рибальство

Євросоюз і ще вісім країн узгодили мораторій на комерційний рибний промисел в Північному льодовитому океані. Як очікується, він діятиме протягом 16 років.

Крім ЄС підтримала мораторій влада Канади, Китаю, США, Росії, Японії, Ісландії, Данії та Південної Кореї, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі. Згідно з документом, вилов риби заборонений на території площею 2,8 млн квадратних кілометрів, що приблизно дорівнює площі Середземного моря). Мораторій вводиться в якості превентивного заходу: на сьогоднішній день в Арктичній зоні ще не розвинене промислове рибальство.

«Це той рідкісний випадок, коли група країн вирішила проблему ще до її виникнення», - зазначив посол США з проблем океанів і рибного промислу Девід Болтон.

«В майбутньому, якщо запаси риби будуть достатніми для підтримки комерційного рибальства в регіоні, ці питання розглянуть, і можливо, у риболовних суден будуть можливості займатися виловом», - пояснив Болтон.

Мораторій підтримали екозахисні групи. Як зазначив представник канадської групи Oceans North Тревор Тейлор, риби і морські ссавці в Арктичному регіоні тепер будуть перебувати під захистом.

Раніше більша частина Арктики була цілий рік покрита льодами, проте через глобальне потепління вони стрімко тануть, відкриваючи морським судам доступ до океану.

Джерело: УНІАН