  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В «армію» бойовиків «ЛНР» терміново набирають кулеметників і стрілків

    Бойовики на Донбасі готуються до наступу ЗСУ
    У російсько-окупаційні війська на Луганщині оголошено терміновий набір стрілків, саперів, кулеметників і медиків. Про це повідомляє група «Інформаційний спротив». «У частини і підрозділи «2 АК ЛНР» терміново потрібні були стрілки, кулеметники, сапери, водії (категорія С), санінструктори і фельдшери», - йдеться в
    • Сьогодні, 10:39
    • Розсилка

    Бойовики на Донбасі готуються до наступу ЗСУ

    У російсько-окупаційні війська на Луганщині оголошено терміновий набір стрілків, саперів, кулеметників і медиків. Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

    «У частини і підрозділи «2 АК ЛНР» терміново потрібні були стрілки, кулеметники, сапери, водії (категорія С), санінструктори і фельдшери», - йдеться в повідомленні.

    За даними групи, «військкомати» «ЛНР» отримали завдання в найкоротші терміни забезпечити набір на «контрактну службу» володарів даних військово-облікових спеціальностей.

    Як повідомив народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук, на сьогодні немає передумов для нової ескалації конфлікту на Донбасі. Разом з тим, бойовики вірять у наступ Збройних сил України й активно готуються до нього. Наразі йде процес посилення військової присутності окупаційних військ, а також проводиться перегрупування на окремих ділянках. 

    Читайте також Термінова мобілізація в «Л/ДНР»: навіщо бойовики рекрутують місцеве населення?


    Читайте також
    АТО бойовики на Донбасі ЛНР
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ