В «армію» бойовиків «ЛНР» терміново набирають кулеметників і стрілків

Бойовики на Донбасі готуються до наступу ЗСУ

У російсько-окупаційні війська на Луганщині оголошено терміновий набір стрілків, саперів, кулеметників і медиків. Про це повідомляє група «Інформаційний спротив». «У частини і підрозділи «2 АК ЛНР» терміново потрібні були стрілки, кулеметники, сапери, водії (категорія С), санінструктори і фельдшери», - йдеться в



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Бойовики на Донбасі готуються до наступу ЗСУ

У російсько-окупаційні війська на Луганщині оголошено терміновий набір стрілків, саперів, кулеметників і медиків. Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

«У частини і підрозділи «2 АК ЛНР» терміново потрібні були стрілки, кулеметники, сапери, водії (категорія С), санінструктори і фельдшери», - йдеться в повідомленні.

За даними групи, «військкомати» «ЛНР» отримали завдання в найкоротші терміни забезпечити набір на «контрактну службу» володарів даних військово-облікових спеціальностей.

Як повідомив народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук, на сьогодні немає передумов для нової ескалації конфлікту на Донбасі. Разом з тим, бойовики вірять у наступ Збройних сил України й активно готуються до нього. Наразі йде процес посилення військової присутності окупаційних військ, а також проводиться перегрупування на окремих ділянках.

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