В Атлантичному океані зникла яхта з поляками
- Вчора, 21:29
-
Розсилка
Подружня пара з Польщі вирушила в кругосвітню подорож у травні 2017-го року
В Атлантичному океані зникла яхта з подружньою парою з Польщі.
Про це повідомляє «Радіо Польща» з посиланням на МЗС Польщі.
Проте донька подружжя повідомила у соцмережах, що більше доби не могла зв'язатися з батьками, а останній дзвінок був раптово перерваний. Жінка також звернулася по допомогу до рятувальної служби Барбадосу і польського МЗС.
МЗС Польщі повідомило, що консульські служби країни перебувають у постійному контакті з відповідними службами на Мартиніці та в Барбадосі, які ведуть рятувальні роботи у контрольованих ними водах.
Пара подорожувала на яхті Vagant Bawaria 44. Вони вирушили в кругосвітню подорож у травні 2017-го року.
24 листопада, згідно з планом, вони повинні були пришвартуватися в Барбадосі.
Нагадаємо, 15 листопада в Атлантичному океані зник підводний човен ВМС Аргентини. На борту було 44 військових.