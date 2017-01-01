В Атлантичному океані зникла яхта з поляками

Подружня пара з Польщі вирушила в кругосвітню подорож у травні 2017-го року

В Атлантичному океані зникла яхта з подружньою парою з Польщі. Про це повідомляє «Радіо Польща» з посиланням на МЗС Польщі. Проте донька подружжя повідомила у соцмережах, що більше доби не могла зв'язатися з батьками, а останній дзвінок був раптово перерваний. Жінка також звернулася по допомогу до рятувальної служби



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Подружня пара з Польщі вирушила в кругосвітню подорож у травні 2017-го року

В Атлантичному океані зникла яхта з подружньою парою з Польщі.

Про це повідомляє «Радіо Польща» з посиланням на МЗС Польщі.

Проте донька подружжя повідомила у соцмережах, що більше доби не могла зв'язатися з батьками, а останній дзвінок був раптово перерваний. Жінка також звернулася по допомогу до рятувальної служби Барбадосу і польського МЗС.

МЗС Польщі повідомило, що консульські служби країни перебувають у постійному контакті з відповідними службами на Мартиніці та в Барбадосі, які ведуть рятувальні роботи у контрольованих ними водах.

Пара подорожувала на яхті Vagant Bawaria 44. Вони вирушили в кругосвітню подорож у травні 2017-го року.

24 листопада, згідно з планом, вони повинні були пришвартуватися в Барбадосі.

Нагадаємо, 15 листопада в Атлантичному океані зник підводний човен ВМС Аргентини. На борту було 44 військових.