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    В Атлантичному океані зникла яхта з поляками

    Подружня пара з Польщі вирушила в кругосвітню подорож у травні 2017-го року
    В Атлантичному океані зникла яхта з подружньою парою з Польщі. Про це повідомляє «Радіо Польща» з посиланням на МЗС Польщі. Проте донька подружжя повідомила у соцмережах, що більше доби не могла зв'язатися з батьками, а останній дзвінок був раптово перерваний. Жінка також звернулася по допомогу до рятувальної служби
    • Вчора, 21:29
    • Розсилка

    Подружня пара з Польщі вирушила в кругосвітню подорож у травні 2017-го року

    В Атлантичному океані зникла яхта з подружньою парою з Польщі.

    Про це повідомляє «Радіо Польща» з посиланням на МЗС Польщі.

    Проте донька подружжя повідомила у соцмережах, що більше доби не могла зв'язатися з батьками, а останній дзвінок був раптово перерваний. Жінка також звернулася по допомогу до рятувальної служби Барбадосу і польського МЗС.

    МЗС Польщі повідомило, що консульські служби країни перебувають у постійному контакті з відповідними службами на Мартиніці та в Барбадосі, які ведуть рятувальні роботи у контрольованих ними водах.

    Пара подорожувала на яхті Vagant Bawaria 44. Вони вирушили в кругосвітню подорож у травні 2017-го року.

    24 листопада, згідно з планом, вони повинні були пришвартуватися в Барбадосі.

    Нагадаємо, 15 листопада в Атлантичному океані зник підводний човен ВМС Аргентини. На борту було 44 військових.

    МЗС Польща
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