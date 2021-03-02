Легендарний стіл Петлюри повернувся до музею Вінниці

Стіл був окрасою виставки на честь 100-річчя краєзнавчого музею, а після того його відвезли на реставрацію

На реставрацію з обласного бюджету було виділено 140 тисяч гривень

До Вінницького обласного краєзнавчого музею після реставрації повернули легендарний стіл Симона Петлюри.

Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на пресслужбу облради.

На реставрацію з обласного бюджету було виділено 140 тисяч гривень. Оновлював пам'ятку завідувач науково-дослідного відділу реставрації меблів Національного науково-дослідного реставраційного центру України Олександр Закусило.

Він зняв старий клей та фарбу, відновив стільницю, реставрував різноманітні різьблення людських фігур і тварин. Оскільки на двох ніжках стола не вистачало левів, реставратор заново їх відтворив в оригінальний спосіб, склеюючи дубові дошки між собою так, щоб утворилася голова тварини. Доповнив стіл втраченими деталями.

Легендарний стіл стояв у кабінеті голови Директорії УНР Симона Петлюри під час його перебування у Вінниці.

Стіл був окрасою виставки на честь 100-річчя краєзнавчого музею, а після того його відвезли на реставрацію.

Повернути експонат у музей планували ще в 2019 році.

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