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    За добу бойовики двічі обстріляли українських військових на Донбасі

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    За добу бойовики двічі обстріляли українських військових на Донбасі
    Фото штабу ООС

    Окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

    У понеділок, 17 травня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілів жоден український військовий не постраждав. Про це повідомляє пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

    Так, ворожі обстріли були зафіксовані неподалік населеного пункту Причепилівка. Окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

    Крім того, поблизу населеного пункту Новотошківське бойовики обстрілювали українські позиції з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

    «Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ», – йдеться в повідомленні.

    Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою українськими військовими.

    Нагадаємо, у неділю, 16 травня, відбулось прощання та поховання військовослужбовця 58 окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського, сержанта Павла Колесника, який загинув від кулі снайпера російських збройних формувань в зоні проведення ООС на Сході країни.

    Теги: окупанти ОБСЄ Донбас війна СЦКК поховання
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    За добу бойовики двічі обстріляли українських військових на Донбасі