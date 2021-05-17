За добу бойовики двічі обстріляли українських військових на Донбасі

Окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У понеділок, 17 травня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілів жоден український військовий не постраждав. Про це повідомляє пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Так, ворожі обстріли були зафіксовані неподалік населеного пункту Причепилівка. Окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того, поблизу населеного пункту Новотошківське бойовики обстрілювали українські позиції з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

«Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ», – йдеться в повідомленні.

Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою українськими військовими.

Нагадаємо, у неділю, 16 травня, відбулось прощання та поховання військовослужбовця 58 окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського, сержанта Павла Колесника, який загинув від кулі снайпера російських збройних формувань в зоні проведення ООС на Сході країни.