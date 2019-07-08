  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Азовське море зайшов російський корабель, який побудували у Києві

    • Розсилка
    У 1999-у році МПК-217 було перейменовано на Єйськ - В Азовське море зайшов російський корабель, який побудували у Києві
    У 1999-у році МПК-217 було перейменовано на Єйськ

    Корабель був спущений на воду 12 квітня 1989 року на підприємстві «Ленінська Кузня» - нині «Кузня на Рибальському»

    До Азовського моря увійшов малий протичовновий корабель «Єйськ».

    Про це повідомляє Український мілітарний портал.

    Читайте також

    «Вчора він («Єйськ» - ред.) пройшов арку мосту поблизу Керчі в напрямку Азовського моря. На Чорному морі він приписаний до Новоросійської військово-морської бази Чорноморського флоту ВМФ Росії та входить до складу 181-го дивізіону малих протичовнових кораблів 184-ї бригади охорони водного району», - йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, корабель був спущений на воду 12 квітня 1989 року на підприємстві «Ленінська Кузня» (нині «Кузня на Рибальському» - ред.) та вже 28 лютого 1990 року увійшов до складу 181-го дивізіону малих протичовнових кораблів 184-ї бригади охорони водного району Чорноморського флоту ВМФ СРСР з базуванням у місті Поті в Грузії як МПК-217.

    За інформацією порталу, після розпаду СРСР тогочасним командуванням Чорноморського флоту ВМФ СРСР було прийнято рішення перебазувати корабель до Севастополя, куди він перейшов в ніч з 31 грудня 1991 року на 1 січня 1992 року. Зі створенням у 90-х Новоросійської ВМБ Чорноморського флоту МПК-217 в складі частини було перебазовано до Новоросійська, і під розподіл флоту він не підпадав. У 1999-у році МПК-217 було перейменовано на Єйськ. В 2017-у році Єйськ пройшов доковий ремонт на захопленому 13-му судоремонтному заводі в окупованому Севастополі.

    Читайте також
    Росія військові корабель Азовське море СРСР
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ