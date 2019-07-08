В Азовське море зайшов російський корабель, який побудували у Києві



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У 1999-у році МПК-217 було перейменовано на Єйськ

Корабель був спущений на воду 12 квітня 1989 року на підприємстві «Ленінська Кузня» - нині «Кузня на Рибальському»

До Азовського моря увійшов малий протичовновий корабель «Єйськ».

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

«Вчора він («Єйськ» - ред.) пройшов арку мосту поблизу Керчі в напрямку Азовського моря. На Чорному морі він приписаний до Новоросійської військово-морської бази Чорноморського флоту ВМФ Росії та входить до складу 181-го дивізіону малих протичовнових кораблів 184-ї бригади охорони водного району», - йдеться в повідомленні.