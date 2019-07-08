В Азовське море зайшов російський корабель, який побудували у Києві
Корабель був спущений на воду 12 квітня 1989 року на підприємстві «Ленінська Кузня» - нині «Кузня на Рибальському»
До Азовського моря увійшов малий протичовновий корабель «Єйськ».
Про це повідомляє Український мілітарний портал.
«Вчора він («Єйськ» - ред.) пройшов арку мосту поблизу Керчі в напрямку Азовського моря. На Чорному морі він приписаний до Новоросійської військово-морської бази Чорноморського флоту ВМФ Росії та входить до складу 181-го дивізіону малих протичовнових кораблів 184-ї бригади охорони водного району», - йдеться в повідомленні.
За інформацією порталу, після розпаду СРСР тогочасним командуванням Чорноморського флоту ВМФ СРСР було прийнято рішення перебазувати корабель до Севастополя, куди він перейшов в ніч з 31 грудня 1991 року на 1 січня 1992 року. Зі створенням у 90-х Новоросійської ВМБ Чорноморського флоту МПК-217 в складі частини було перебазовано до Новоросійська, і під розподіл флоту він не підпадав. У 1999-у році МПК-217 було перейменовано на Єйськ. В 2017-у році Єйськ пройшов доковий ремонт на захопленому 13-му судоремонтному заводі в окупованому Севастополі.