В БПП вимагають перевірити факти підкупу виборців «пірамідою» Тимошенко



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«Є обґрунтовані підозри, що це має ознаки відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом. Також виникає підозра, що це російські гроші», – сказав голова фракції БПП Артур Герасимов

Фракція партії «Блок Петра Порошенка» вимагає створення тимчасової слідчої комісії по перевірці фактів підкупу виборців «виборчою пірамідою» Юлії Тимошенко.

Про це заявив голова фракції БПП Артур Герасимов.

За його словами, 28 лютого ЗМІ опублікували матеріал під назвою «Піраміда Тимошенко»: на одну область на голоси виділили мільярд гривень», в якому йдеться про те, що правоохоронні органи знайшли «бюджет піраміди» із описом витрат як на агітаторів, так і на скупку голосів виборців.

«Як зазначають журналісти, «піраміда» підкупу виборців Юлією Тимошенко може обійтися щонайменше у кілька мільярдів гривень», – підкреслив парламентар.

«Ще більшу тривогу викликає у журналістів непрозоре фінансування виборчого фонду Юлії Тимошенко. Є обґрунтовані підозри, що це має ознаки відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом. Також виникає підозра, що це російські гроші», – сказав Герасимов.

Він нагадав, що політична сила Тимошенко вимагала створення ТСК по журналістському розслідуванню у оборонній сфері.

«Сьогодні ми всі бачили, як політична сила Юлії Тимошенко, її представники істерично волали про необхідність дотримання законності, робили гучні заяви про розкрадання і необхідність негайно притягнути всіх винних до відповідальності. Так от, всі ці заяви – це звичні для Юлії Тимошенко і членів її команди маніпуляції, обман і бажання сподобатися виборцям. А насправді, її політична сила активно, масово скуповує голоси виборців. Ми вимагаємо негайного створення Тимчасової слідчої комісії для перевірки фактів підкупу виборців у виборчій піраміді Тимошенко та за підозрою у відмиванні коштів, здобутих злочинним шляхом через її виборчий фонд», – заявив голова фракції БПП.

Крім того, в БПП закликали Тимошенко скласти депутатський мандат на час розслідування.

Нагадаємо, 28 лютого видання «Українська правда» повідомило, що «піраміда» підкупу виборців Юлією Тимошенко могла обійтися у щонайменше кілька мільярдів гривень.