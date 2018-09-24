В Чикаго і Москві відбулися синхронні акції на підтримку українських політв’язнів



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Активісти зазначили, що зупинити агресію чинного в Росії режиму «можна тільки об'єднавши зусилля»

В американському Чикаго і столиці Росії, Москві, активісти провели ряд антивоєнних пікетів з вимогою припинити агресію Росії в Україні і Сирії і звільнити українських політв'язнів, зокрема Олега Сенцова і Володимира Балуха.

Про цю синхронну акцію Крим.Реалії повідомила російська активістка Віра Лаврешина.

Активісти зазначили, що зупинити агресію чинного в Росії «режиму» і довести факти до розгляду в міжнародному суді «можна тільки об'єднавши зусилля».

«Ми віримо, що доб'ємося успіху, якщо збережемо віру в себе, в свої сили і надію на можливість близьких змін, які поки ще видаються примарними», - заявила Лаврешина.

Нагадаємо, у Парижі на площі біля посольства Росії пройшов показ художнього фільму «Гамер» українського режисера Олега Сенцова, який незаконно утримується у російській колонії.