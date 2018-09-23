Біля посольства РФ у Парижі пройшов показ фільму Сенцова



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Фото: Укрінформ Акція проходила на площі Клода Дебюссі

Показ пройшов у рамках розпочатого французькими інтелектуалами «ланцюгу голодування»

У Парижі на площі біля посольства Росії пройшов показ художнього фільму «Гамер» українського режисера Олега Сенцова.

Організатори акції – французькі інтелектуали, мистецькі діячі, кінорежисери, журналісти – солідарно виступили на підтримку Сенцова та більше 70 інших українських політичних в'язнів Кремля, включаючи журналіста Романа Сущенка.

Показ пройшов у рамках розпочатого 14 вересня французькими інтелектуалами «ланцюгу голодування». За задумом організаторів, серед яких і Французька спілка кінорежисерів, акція має стати безстроковою. Йдеться про почергове голодування кожного з учасників упродовж доби, після чого його змінює інший активіст.

Акція проходила на площі Клода Дебюссі, що поряд із посольством Росії у Франції.

Нагадаємо, у суботу в Москві затримали учасників пікетів на підтримку українського режисера Олега Сенцова і активіста Володимира Балуха.

Джерело: Укрінформ