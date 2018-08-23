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    В ЦВК порадили Верховній Раді заборонити агітацію на телебаченні та радіо

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    Андрій Магера - В ЦВК порадили Верховній Раді заборонити агітацію на телебаченні та радіо
    Андрій Магера

    «Чи можна покарати ту особу, яка зараз розміщує рекламу, а потім зареєструється кандидатом? Це теж питання», - зауважив Магера

    Заступник голови ЦВК Андрій Магера в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що в Україні потрібно заборонити передвиборчу агітацію на телебаченні та радіо.

    «Очевидно, потенційні кандидати в президенти розміщують матеріали, які мають ознаки політичної агітації. Чи варто з цим боротися – цікаве питання. З точки зору виборчого закону, карати учасника виборчого процесу можна за порушення виборчого законодавства. Але зараз нема статусу кандидатів, тож кого карати? Чи можна покарати ту особу, яка зараз розміщує рекламу, а потім зареєструється кандидатом? Це теж питання», - зазначив Магера.

    На його думку, до передвиборчої агітації «треба ставитись спокійно, але разом з тим законодавцю треба подумати, чи не варто прибрати передвиборчу агітацію з телебачення і радіо».

    «Чи не варто на рівні закону зобов’язати кандидата в президенти декларувати не тільки свої статки, але і тих людей, які будуть робити внески в виборчий фонд. А то знаходяться Іванки чи Петрики, які за душею не мають ні копійки, але водночас в них є кошти для внесення до виборчого фонду», - зауважив заступник голови ЦВК.

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