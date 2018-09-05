В Держдепі з’явиться радник щодо Афганістану



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Залмай Халілзад

Залмай Халілзад працював в чотирьох різних президентських адміністраціях США з питаннями, що пов’язані з Афганістаном

Очільник американського зовнішньополітичного відомства Майк Помпео, направляючись в Пакистан для переговорів, заявив про те, що колишній посол Залмай Халілзад стане радником стосовно Афганістану в Державному департаменті США. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Головним завданням Халілзада за словами американського Державного секретаря стане сприяння процесу примирення в цій країні південної Азії. Це призначення свідчить про те, що США справді роблять ставку на мирний процес між офіційною владою в Кабулі і повстанськими рухами в Афганістані. Сам Залмай Халілзад працював в чотирьох різних президентських адміністраціях США з питаннями, що пов’язані з Афганістаном, знає ключові мови країни і є етнічним пуштуном.

У рамках свого візиту до Пакистану Майк Помпео намагатиметься переконати Ісламабад надати необхідну допомогу для припинення конфлікту в Афганістані. Адміністрація Дональда Трампа заблокувала 300 млн доларів допомоги Ісламабаду через неспроможність пакистанського уряду ефективно протидіяти терористам на своїй території. Очільник Державного департаменту США спробує залучити Пакистан до процесу примирення в сусідньому Афганістані. Тим самим, як повідомляють джерела в уряді США, це може допомогти розблокувати американську допомогу Ісламабаду.