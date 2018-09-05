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    В Держдепі з’явиться радник щодо Афганістану

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    Залмай Халілзад - В Держдепі з’явиться радник щодо Афганістану
    Залмай Халілзад

    Залмай Халілзад працював в чотирьох різних президентських адміністраціях США з питаннями, що пов’язані з Афганістаном

    Очільник американського зовнішньополітичного відомства Майк Помпео, направляючись в Пакистан для переговорів, заявив про те, що колишній посол Залмай Халілзад стане радником стосовно Афганістану в Державному департаменті США. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Головним завданням Халілзада за словами американського Державного секретаря стане сприяння процесу примирення в цій країні південної Азії. Це призначення свідчить про те, що США справді роблять ставку на мирний процес між офіційною владою в Кабулі і повстанськими рухами в Афганістані. Сам Залмай Халілзад працював в чотирьох різних президентських адміністраціях США з питаннями, що пов’язані з Афганістаном, знає ключові мови країни і є етнічним пуштуном. 

    У рамках свого візиту до Пакистану Майк Помпео намагатиметься переконати Ісламабад надати необхідну допомогу для припинення конфлікту в Афганістані. Адміністрація Дональда Трампа заблокувала 300 млн доларів допомоги Ісламабаду через неспроможність пакистанського уряду ефективно протидіяти терористам на своїй території. Очільник Державного департаменту США спробує залучити Пакистан до процесу примирення в сусідньому Афганістані. Тим самим, як повідомляють джерела в уряді США, це може допомогти розблокувати американську допомогу Ісламабаду.

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