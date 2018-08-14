В Дніпрі автомобіль впав з мосту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області

Машина збила огорожу та впала з насипу моста на острів

В місті Дніпро легковий автомобіль злетів з Кодацького мосту в кювет.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

ДТП сталася 13 серпня.

«Автомобіль, з’їхавши з дороги, збив огорожу та впав з насипу моста на острів», - заявили в ДСНС.

Внаслідок ДТП постраждав водій автомобіля 1974 року народження. Його госпіталізували в лікарню з орієнтовним діагнозом закритий перелом правої гомілки та правої щиколотки.

Рятувальники, зачепивши понівечену автівку за лебідку рятувального спецавтомобіля, витягнули її на безпечну ділянку дороги.

До проведення рятувальних робіт було залучено 11 чоловік особового складу ДСНС та три одиниці спеціальної техніки.

Правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, у Дніпрі на проспекті Слобожанського водій автомобіля Lexus збив вночі 4 серпня двох пішоходів.