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    Смертельна ДТП у Дніпрі: Lexus збив двох пішоходів

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    Смертельна ДТП у Дніпрі: Lexus збив двох пішоходів

    Особи загиблих, яким на вигляд 30-35 років, і досі не встановлені

    У Дніпрі на проспекті Слобожанського водій автомобіля Lexus RX 350 збив вночі 4 серпня двох пішоходів. 

    Про це повідомляє обласна поліція.

    Від отриманих травм чоловік і жінка, які перетинали дорогу в районі електроопори №459, загинули на місці.

    Особи загиблих, яким на вигляд 30-35 років, і досі не встановлені.

    Поліція встановлює всі обставини події.

    За фактом загибелі у ДТП двох людей відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

    Нагадаємо, у Чернігові мікроавтобус збив на смерть велосипедиста, водій утік.

    Ввечері 3 серпня у  селищі Чаплинка на Херсонщині сталася ДТП . Військовий комісар, знаходячись у стані сильного алкогольного сп’яніння, керуючи автомобілем ВАЗ-2106, здійснив наїзд на молоде подружжя.


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