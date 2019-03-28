У Дніпрі чиновника міграційної служби викрили на хабарі



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Правоохоронці затримали зловмисника на робочому місці після одержання всієї суми неправомірної вигоди Фото: СБУ

Держслужбовець вимагав від місцевої жительки три тисячі доларів за сприяння у знятті арешту з нерухомого майна

Начальника одного з районних відділів у Дніпрі Головного управління Державної міграційної служби у Дніпропетровській області викрили на хабарі.

Про це 28 березня повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

«Оперативники встановили, що держслужбовець вимагав від місцевої жительки три тисячі доларів за сприяння у знятті арешту з нерухомого майна. За вказану суму зловмисник обіцяв вплинути на прийняття рішення співробітником правоохоронного органу, який є уповноваженою особою на виконання функцій держави», - зазначили в СБУ.

Повідомляється, що правоохоронці затримали зловмисника на робочому місці після одержання всієї суми неправомірної вигоди. Наразі вирішується питання щодо оголошення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Львівщині правоохоронці викрили посадовця фіскальної служби, причетного до одержання неправомірної вигоди.