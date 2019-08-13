В Дніпрі під час несення служби застрелився поліцейський



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Трагедія сталася у кімнаті відпочинку, де поліцейський зачинився і вчинив самогубство

В аеропорту «Дніпро» співробітник Національної поліції під час несення служби наклав на себе руки.

Це 13 серпня повідомляє Укрінформ з посиланням на інформацію відділу комунікації ГУ НП у Дніпропетровській області.

«Поліцейський вистрелив собі у голову з табельного пістолета», - заявили в поліції.

Трагедія сталася у кімнаті відпочинку, де поліцейський зачинився і вчинив самогубство.

Чоловікові був 41 рік.

ЗМІ повідомляли, що загиблий надіслав прощальне SMS своїй знайомій, а також залишив записку, в якій просить пробачення. У поліції цей факт не коментують.

Розпочато досудове розслідування. Поліція встановлює мотиви вчинку.

Нагадаємо, в Ірпені у відділі поліції застрелився 19-річний хлопець.