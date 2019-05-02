В Домінікані загинув турист з України - ЗМІ
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За даними ТСН, турист загинув під час пірнання, коли на нього налетів човен
В Домінікані під час відпочинку загинув 28-річний турист з України.
Про це 2 травня повідомляє ТСН.
За даними журналістів, чоловік відпочивав у курортному селищі Байяібе.
Турист загинув під час пірнання, коли на нього налетів човен.
Сьогодні суд обере запобіжний захід кермувальнику судна.
Відомо, що 2 травня турист мав повернутися в Україну.
Офіційної інформації про загибель туриста наразі немає.
Нагадаємо, в результаті ДТП на португальському острові Мадейра 17 квітня загинули 29 людей. Всі загиблі туристи є громадянами Німеччини.
Аварія сталася в містечку Канісу, розташованому на схід від адміністративного центру острова Фуншал. Водій автобуса, що перевозив близько 50 туристів, не впорався з керуванням на повороті, з'їхав з дороги і впав на дах житлового будинку.