  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Домінікані загинув турист з України - ЗМІ

    • Розсилка
    За даними журналістів, чоловік відпочивав у курортному селищі Байяібе - В Домінікані загинув турист з України - ЗМІ
    За даними журналістів, чоловік відпочивав у курортному селищі Байяібе

    За даними ТСН, турист загинув під час пірнання, коли на нього налетів човен

    В Домінікані під час відпочинку загинув 28-річний турист з України.

    Про це 2 травня повідомляє ТСН.

    За даними журналістів, чоловік відпочивав у курортному селищі Байяібе.

    Турист загинув під час пірнання, коли на нього налетів човен.

    Сьогодні суд обере запобіжний захід кермувальнику судна.

    Відомо, що 2 травня турист мав повернутися в Україну.

    Офіційної інформації про загибель туриста наразі немає.

    Нагадаємо, в результаті ДТП на португальському острові Мадейра 17 квітня загинули 29 людей. Всі загиблі туристи є громадянами Німеччини.

    Аварія сталася в містечку Канісу, розташованому на схід від адміністративного центру острова Фуншал. Водій автобуса, що перевозив близько 50 туристів, не впорався з керуванням на повороті, з'їхав з дороги і впав на дах житлового будинку.

    Читайте також
    відпочинок туризм смерть українці Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ