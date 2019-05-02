В Домінікані загинув турист з України - ЗМІ



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За даними журналістів, чоловік відпочивав у курортному селищі Байяібе

За даними ТСН, турист загинув під час пірнання, коли на нього налетів човен

В Домінікані під час відпочинку загинув 28-річний турист з України.

Про це 2 травня повідомляє ТСН.

За даними журналістів, чоловік відпочивав у курортному селищі Байяібе.

Турист загинув під час пірнання, коли на нього налетів човен.

Сьогодні суд обере запобіжний захід кермувальнику судна.

Відомо, що 2 травня турист мав повернутися в Україну.

Офіційної інформації про загибель туриста наразі немає.

Нагадаємо, в результаті ДТП на португальському острові Мадейра 17 квітня загинули 29 людей. Всі загиблі туристи є громадянами Німеччини.

Аварія сталася в містечку Канісу, розташованому на схід від адміністративного центру острова Фуншал. Водій автобуса, що перевозив близько 50 туристів, не впорався з керуванням на повороті, з'їхав з дороги і впав на дах житлового будинку.