В ДТП на острові Мадейра загинули 29 туристів з Німеччини



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Водій автобуса, що перевозив близько 50 туристів, не впорався з керуванням на повороті, з'їхав з дороги і впав на дах житлового будинку

Не менше 27 осіб отримали травми під час аварії

В результаті ДТП на португальському острові Мадейра в середу, 17 квітня, загинули 29 людей. Згідно із заявою президента Португалії Марселу Ребелу де Соуза, всі загиблі туристи є громадянами Німеччини.

Співробітники німецького посольства в Лісабоні підтримують зв'язок з місцевою владою. У МЗС ФРН створено оперативний кризовий штаб. Співробітники відомства в Twitter висловили співчуття родичам і близьким жертв катастрофи.

За даними місцевих рятувальних служб, аварія сталася в середу приблизно о 18.30 за місцевим часом в містечку Канісу, розташованому на схід від адміністративного центру острова Фуншал. Водій автобуса, що перевозив близько 50 туристів, не впорався з керуванням на повороті, з'їхав з дороги і впав на дах житлового будинку.

Як повідомив мер Канісу Феліпе Соуза португальському телеканалу RTP3, на місці трагедії загинули 28 людей - 11 чоловіків і 17 жінок. Ще одна жінка померла від травм у лікарні. За даними місцевих ЗМІ, всі загиблі були віком від 40 до 50 років.

Як повідомило португальське агентство Lusa, не менше 27 осіб отримали травми. Вони доставлені в лікарні.

У зв'язку з трагедією влада острова оголосила триденний траур 18-20 квітня.

Джерело: DW