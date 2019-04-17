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    У світі

    На острові Мадейра перекинувся автобус з туристами, десятки загиблих

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    За інформацією ЗМІ, серед 28 загиблих дев&rsquo;ять німецьких туристів - На острові Мадейра перекинувся автобус з туристами, десятки загиблих
    За інформацією ЗМІ, серед 28 загиблих дев’ять німецьких туристів

    Аварія автобуса, який може перевозити до 100 пасажирів, сталася в районі міста Санта-Круш

    У середу, 17 квітня, на португальському острові Мадейра перекинувся туристичний автобус, в результаті кілька пасажирів загинули.

    Про це повідомляє агентство Lusa.

    «Є смертельні випадки, але інформація про кількість жертв уточнюється», - заявив мер муніципалітету.

    Аварія автобуса, який може перевозити до 100 пасажирів, сталася в районі міста Санта-Круш.

    Натомість ВВС повідомляє внаслідок аварії туристичного автобуса загинули щонайменше 28 людей. Також є поранені.

    Німецьке видання Bild зазначило, що серед 28 загиблих дев’ять німецьких туристів.

    Нагадаємо, у Туреччині перекинувся шкільний автобус, постраждали 34 людини.

    Раніше у Румунії мікроавтобус зіткнувся з поїздом, загинули чотири людини.

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