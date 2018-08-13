В Домініканській Республіці тисячі людей вийшли на протести проти корупції



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Мітингуючі заявляють, що акції протесту триватимуть доти, поки не будуть покарані всі без винятку причетні до скандалу з Odebrecht

В столиці Домініканської Республіки Санто-Домінго пройшла масштабна акція протесту проти корупції, на яку вийшли тисячі людей.

Про це пише газета Listin Diario.

Головною вимогою учасників акції було залучення до відповідальності всіх чиновників, причетних до скандалу з бразильською будівельною компанією Odebrecht.

Демонстрація організована рухом «Зелений марш», який з’явився незабаром після того, як в грудні 2016 року міністерство юстиції США повідомило, що Odebrecht з 2001 до 2016 року витратила 788 млн доларів на хабарі в 12 країнах Латинської Америки і Африки. Бразильська компанія визнала, що домініканським чиновникам було виплачено в цілому 92 млн для отримання контрактів на будівництво об’єктів інфраструктури.

В акції взяли участь провідні політичні і громадські діячі, в тому числі представники головної опозиційної сили країни - Сучасної революційної партії.

Протестуючі були одягнені у все зелене на знак надії на те, що коли-небудь вони будуть жити в країні, вільній від корупції. В руках вони тримали плакати з написами «Кінець безкарності» і «Злодіїв - в тюрму».

Демонстранти пройшли від центру міста до площі, де розташовуються Генеральна прокуратура, Верховний суд і Національний конгрес. Там організатори маршу зачитали антикорупційний маніфест, в якому зазначалося, що акції протесту триватимуть доти, поки не будуть покарані всі без винятку причетні до скандалу з Odebrecht.

Зазначається, що масові акції протесту проходять в Домініканській Республіці з січня 2017 року.

За даними Listin Diario, демонстрація в Санто-Домінго пройшла без інцидентів.

Нагадаємо, правоохоронні органи Румунії застосували 10 серпня сльозогінний газ під час зіткнень між учасниками мітингу діаспори у Бухаресті і силами правопорядку.

Джерело: УНН