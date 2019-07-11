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    В ДТП на Івано-Франківщині загинули двоє дітей

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    <p>Аварія сталася 10 липня, близько 21:15, на автодорозі Н-10 &laquo;Стрий-Чернівці-Мамалига&raquo;</p> - В ДТП на Івано-Франківщині загинули двоє дітей

    Аварія сталася 10 липня, близько 21:15, на автодорозі Н-10 «Стрий-Чернівці-Мамалига»

    Фото: поліція Івано-Франківської області

    Водія автомобіля «Kia Sportage», якого після ДТП було госпіталізовано у лікарню, затримали

    Внаслідок лобового зіткнення автомобілів у селі Княжолука на Івано-Франківщині загинули двоє дітей, ще двоє травмовано.

    Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

    Аварія сталася 10 липня, близько 21:15, на автодорозі Н-10 «Стрий-Чернівці-Мамалига», де зіткнулися два автомобілі: «Ford Focus» та «Kia Sportage».

    Як попередньо встановили правоохоронці, внаслідок лобового зіткнення постраждали пасажири «Ford Focus». Жінка 1986 року народження та двоє дітей 2014 та 2016 років народження були госпіталізовані в реанімаційне відділення Долинської лікарні.

    «Під час надання медичної допомоги діти померли, жінка знаходиться у важкому стані», - заявили в поліції.

    Водія автомобіля «Kia Sportage», 1984 року народження, якого також було госпіталізовано у лікарню, затримано в порядку ст. 208 КПК України.

    Розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу.

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