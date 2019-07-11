В ДТП на Івано-Франківщині загинули двоє дітей



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Аварія сталася 10 липня, близько 21:15, на автодорозі Н-10 «Стрий-Чернівці-Мамалига» Фото: поліція Івано-Франківської області

Водія автомобіля «Kia Sportage», якого після ДТП було госпіталізовано у лікарню, затримали

Внаслідок лобового зіткнення автомобілів у селі Княжолука на Івано-Франківщині загинули двоє дітей, ще двоє травмовано.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

Аварія сталася 10 липня, близько 21:15, на автодорозі Н-10 «Стрий-Чернівці-Мамалига», де зіткнулися два автомобілі: «Ford Focus» та «Kia Sportage».

Як попередньо встановили правоохоронці, внаслідок лобового зіткнення постраждали пасажири «Ford Focus». Жінка 1986 року народження та двоє дітей 2014 та 2016 років народження були госпіталізовані в реанімаційне відділення Долинської лікарні.

«Під час надання медичної допомоги діти померли, жінка знаходиться у важкому стані», - заявили в поліції.

Водія автомобіля «Kia Sportage», 1984 року народження, якого також було госпіталізовано у лікарню, затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу.