В ДТП на Львівщині загинув мотоцикліст
-
Розсилка
Ще п’ятеро людей, серед яких дві малолітні дитини, потрапили до лікарні
На Львівщині внаслідок ДТП загинув водій мотоцикла, ще п’ятеро людей постраждали.
Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області.
Аварія сталася ввечері 12 серпня на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу селища Олесько Буського району.
«Відбулось зіткнення автомобіля Volkswagen Venta та мотоцикла BMW. Внаслідок ДТП водій мотоцикла, 1991 року народження, загинув на місці події від отриманих травм», - заявили в ДСНС.
Ще п’ятеро людей, з них дві дитини, віком 3 місяці та 1 рік, отримали травми різного ступеня важкості. Постраждалих доставили в Буську центральну районну лікарню.
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.
Нагадаємо, 12 серпня на Львівщині сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої підліток потрапив до реанімації.