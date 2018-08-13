В ДТП на Львівщині загинув мотоцикліст



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ДТП на Львівщині

Ще п’ятеро людей, серед яких дві малолітні дитини, потрапили до лікарні

На Львівщині внаслідок ДТП загинув водій мотоцикла, ще п’ятеро людей постраждали.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області.

Аварія сталася ввечері 12 серпня на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу селища Олесько Буського району.

«Відбулось зіткнення автомобіля Volkswagen Venta та мотоцикла BMW. Внаслідок ДТП водій мотоцикла, 1991 року народження, загинув на місці події від отриманих травм», - заявили в ДСНС.

Ще п’ятеро людей, з них дві дитини, віком 3 місяці та 1 рік, отримали травми різного ступеня важкості. Постраждалих доставили в Буську центральну районну лікарню.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Нагадаємо, 12 серпня на Львівщині сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої підліток потрапив до реанімації.