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    Події в Україні

    Підліток потрапив до реанімації після наїзду на нього автівки на Львівщині

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    Підліток потрапив до реанімації після наїзду на нього автівки на Львівщині

    Підліток госпіталізований у важкому стані

    На Львівщині сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої підліток потрапив до реанімації. Про це інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації.

    Там повідомили, що інцидент трапився 12 серпня о 03:02 в селі Пісочна Миколаївського району.

    Водій автомобіля ВАЗ-2106, мешканець села Пісочна 1994 року народження, здійснив наїзд на пішохода, мешканця села Пісочна 2002 року народження. Внаслідок ДТП пішохід госпіталізований в реанімаційне відділення Миколаївської КЦРЛ у важкому стані. Діагноз: поєднана травма голови, закрита черепно-мозкова травма.

    Нагадаємо, у Харкові легковик на смерть збив чоловіка. Водій іномарки кинув автівку на місці скоєння ДТП та втік.

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