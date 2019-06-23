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    В Ефіопії застрелили начальника генштабу

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    В результаті заворушень на півночі Ефіопії вбито начальника генштабу і кількох посадовців - В Ефіопії застрелили начальника генштабу
    В результаті заворушень на півночі Ефіопії вбито начальника генштабу і кількох посадовців
    Фото: AFP

    Глава уряду Ефіопії заявив, що в Амхарі відбулася «спроба перевороту»

    Прем'єр-міністр Ефіопії заявив, що у результаті заворушень на півночі країни вбито начальника генштабу і кількох посадовців.

    Про це повідомляє ВВС.

    «Прем'єр-міністр Ефіопії Абий Ахмед Алі повідомив, що начальник генштабу країни СЕАР Меконнен застрелений в ході заворушень в північному регіоні Амхарці, місті Бахир Дар», — йдеться в повідомленні.

    У виступі по телебаченню Абій Ахмед Алі також сказав, що в результаті нападу в столиці регіону Амхара місті Бахр-Дар убито кількох посадових осіб.

    Ахмед також повідомив, що вбивцями Меконнена стали «деякі його колеги», які стали на шлях зради. Глава уряду Ефіопії заявив, що в Амхарі відбулася «спроба перевороту».

    Місцеві жителі повідомляють, що в самому Бахир Дарі чутна стрілянина.

    Перестрілки були зафіксовані американськими дипломатами в столиці Ефіопії Аддіс-Абебі, розташованої на південь від Амхари.

    переворот Африка
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