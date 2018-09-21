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    В Естонії засудили російського шпигуна

    • Розсилка
    В Естонії засудили російського шпигуна

    Одним із завдань шпигуна було сфотографувати можливе місце майбутнього аеродрому НАТО в Естонії

    Естонський суд визнав винним у антидержавній змові 32-річного Євгенія Славіна, який збирав дані для російського ГРУ. Йому призначили покарання у вигляді року і восьми місяців позбавлення волі.

    Про це повідомляє Postimees.

    Поліція безпеки затримала Славіна 1 липня, і з цього часу він перебуває під вартою.

    Згідно зі звинуваченням, громадянин Естонії Славін з квітня 2016 року підтримував зв'язок з працівниками ГРУ РФ. Він давав письмову згоду на таємне співробітництво з ГРУ. Інформацію злочинець передавав по телефону, через електронні листи і повідомлення, а також на зустрічах на території Росії.

    Одним із завдань Славіна було сфотографувати можливе місце майбутнього аеродрому НАТО в Естонії.

    Раніше повідомлялося, що в Естонії затримали двох чоловіків за підозрою в державній зраді і шпигунстві на користь Росії.

    Джерело: Еспресо ТВ

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