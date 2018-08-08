В Естонії знайшли помилково випущену винищувачем ракету



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Ймовірне місце знахідки ракети

Важливі деталі ракети поки не виявлено

У Військово-повітряних силах Естонії повідомили, що знайшли з «ймовірністю 95%» помилково випущену іспанським винищувачем бойову ракету класу «повітря-повітря».

Про це на прес-конференції в середу ввечері в середу повідомив командувач ВПС Естонії полковник Рійво Валга, повідомляє Postimees.

«У першій половині дня ми з'ясували ймовірне місце падіння ракети, і непрямі свідчення вказують на те, що ракета знаходиться саме там, у цьому районі працюють експерти Сил оборони. З ймовірністю у 95% можна стверджувати, що зникла напередодні ракета знайдена, проте важливі деталі від неї поки не виявлено», - сказав Валга.

За його словами, відомі коридор польоту ракети і зона, де, швидше за все, стався вибух внаслідок її падіння. Поблизу від місця вибуху немає житлових будинків, ракета впала в безлюдному місці.

Яким чином ракета була випущена, на цьому етапі розслідування військові не коментують. Відомо, що в зоні тренувань перебували чотири винищувачі: два іспанських і два французьких.

Нагадаємо, 7 серпня під час навчального польоту на півдні країни винищувач ВПС Іспанії Eurofighter помилково випустив ракету класу «повітря-повітря».

Раніше повідомлялося, що країни НАТО планують застосування винищувачів F-35 в Європі.